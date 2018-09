11 septembre 2001 : le même photographe immortalise le pire et le plus beau jour de sa vie

Joanne, rescapée du Wall Trade Center à New York, a été photographiée le pire jour de sa vie. Le pire, mais aussi le plus beau jour de sa vie, par le même photographe ! Nous sommes le 11 septembre 2001, au pied de la tour Nord du World Trader Center. Ce matin là, Joanne ne se sentait pas bien, mais elle est tout de même venue travailler à son bureau du 87ème étage.



Il est 8h46, quand le premier avion percute la tour. Elle mettra 22 minutes à sortir, un seul escalier de sécurité sur 3 restant accessible. Sur la photo en noir et blanc, Joanne erre dans la rue. Elle est recouverte de poussière au milieu des décombres, un visage blême au cœur de l'enfer. Le regard terrifié, pieds nus, elle tient sa veste, son sac et ses chaussures dans une main.

Une collègue la soutient, à l'arrière plan des voitures de police. On distingue à peine la chapelle Saint Paul dans le brouillard. Phil Pen-Man est l'auteur du cliché. À l'époque, Joanne ne se souvient pas qu'elle a été photographiée. Elle l'apprendra 14 ans plus tard

lorsque Phil Pen-man fait don de ses images au mémorial du 11 septembre.

Alors cet été, Joanne a demandé à Phil d'immortaliser son mariage, le 11 août dernier. Mardi, Phil et Joanne sont allés ensemble au Mémorial du 11 septembre. Pour le 20ème anniversaire des attentats, le photographe espère réaliser un livre sur l'histoire de ces survivants.