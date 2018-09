publié le 21/09/2018 à 20:35

Le sommet entre le chef de la Corée du Nord Kim Jong Un et le président de la Corée du Sud Moon Jae In qui s'est terminé jeudi 20 septembre. Pour cette rencontre, c'est le chef de l'État sud-coréen qui s'est rendu chez son voisin du Nord.



Pour les citoyens lambda des deux pays, ça reste totalement interdit depuis 1953. Alors cette semaine le photographe de l'AFP, Ed Jones, un des seuls photographes à se rendre régulièrement en Corée du Nord, a publié une série de 15 portraits.





Des Coréens du Sud et des Coréens du Nord anonymes dans des poses similaires, réunis grâce au pouvoir de l'image. Ils font le même métier, ont quasiment le même âge ou se trouvent dans la même position, chacun dans leur pays respectif.





Deux militaires droits comme des "i" dans le village coupé en deux de Panmunjom sur la frontière. Deux sauveteurs de parcs aquatiques. Deux ouvriers dans des usines d'alimentations. Deux agriculteurs au milieu de leurs champs. Deux plaisanciers sur leurs bateaux. Deux pompistes qui attendent des clients. Deux étudiantes à la fac...

Pour réaliser ces photos en Corée du Nord, Ed Jones doit passer par deux employés locaux de l'AFP qui l'accompagnent en permanence. Tout se fait très rapidement. "Les sujets sont souvent des personnes que je rencontre pendant d'autres reportages, explique le photographe. De temps en temps, ma présence même est sujette à curiosité ce qui m'aide à initié la conversation puis à demander que je puisse faire le portrait". regardant ces photos de la vie quotidienne, on se demande parfois de quel côté vivent vraiment ces hommes et ces femmes. Il y a des ressemblances.

Les visages bien sûr mais, aussi l'intérieur des usines, les pompes à essence des stations-services, les bâtiments officiels dans les zones militaires, les salles informatiques des universités...





Et puis des différences. Du côté de la Corée du Nord, les vêtements sont souvent des uniformes, les rayons des supermarchés sont moins colorés et divers, et le béton plus gris. "Je m'intéresse aussi à l'arrière plan dans le but d'inclure autant que possible des lieux, des environnements diverses et variés", poursuit encore Ed Jones.



Le photographe l'assure, au Nord ou au Sud, face à son objectif, il a les mêmes gens, les mêmes sentiments. Mais malgré le dégel entre les deux dirigeants, le chemin vers la réunification d'un peuple divisé sur l'autel de l'Histoire est encore long.