Jean-Michel Aulas porte plainte contre le nouveau président de l'OL, John Textor

Jean-Michel Aulas, ancien président de l'Olympique Lyonnais de 1987 à 2023, porte plainte pour diffamation contre son successeur, l'homme d'affaires américain John Textor. L'ex-dirigeant avait mené l'OL jusqu'à tous les titres de champion de Ligue 1 de 2002 à 2008.

Les relations sont tendues entre les deux hommes, au point que Jean-Michel Aulas n'aurait pas fait part des craintes de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) vis-à-vis des comptes du club rhodanien, si l'on en croit les propos de John Textor lors d'une conférence de presse. Lyon avait été sanctionné d'un encadrement de sa masse salariale en juillet. Pour rappel, le rachat du club par John Textor avait eu lieu un mois avant, en juin 2023.

Friand de publications piquantes, "JMA" s'était fendu d'une publication sur Twitter. Dans un communiqué de son entreprise "Holnest", l'ancien président des Gones a annoncé porter plainte pour diffamation : "La société Holnest, contrôlée par Jean-Michel Aulas, porte plainte en diffamation contre Eagle et John Textor (dirigeant et principal actionnaire du groupe Eagle, actionnaire majoritaire de la société Olympique Lyonnais Groupe (OLG), et président du conseil d’administration d’OLG), à la suite des propos prononcés par ce dernier lors d’une conférence de presse en date du 29 août".

Dans ce communiqué rapporté par RMC Sport, la société de Jean-Michel Aulas dit "contester ces allégations avec la plus grande fermeté", affirmant que "John Textor ne saurait sérieusement prétendre qu’il aurait pu remettre en cause les conditions de l’opération sur la base de réserves émises par la DNCG le 16 décembre 2022, alors qu’aucun évènement postérieur au 20 juin 2022 n’était susceptible de modifier les conditions financières de l’opération, définitivement arrêtées à cette date".

Selon la société de Jean-Michel Aulas, John Textor et son entreprise "Eagle Football" ont développé une stratégie sur plusieurs mois pour "se soustraire aux engagements auxquels ils sont pourtant contractuellement tenus envers Holnest". En réponse à cette stratégie, l'ancien dirigeant du club a gelé les parts qu'il possède encore à l'OL, à savoir une somme de 14 millions et demi d'euros.