INVITÉ RTL - Ligue 1 : "C'est magnifique de pouvoir être à Lorient !", confie le gardien Yvon Mavogo

Arrivé à Lorient cet été, Yvon Mvogo réalise un début de saison très convaincant à l'image de l'équipe : "Pas grand monde s'attendait à ce début de saison", assume le gardien de but. Un succès expliqué aussi par un homme, Régis Le Bris, l'entraîneur des Merlus : "Il nous permet de nous exprimer, explique Yvon Mvogo, c'est pour ça qu'on est tous à l'aise. C'est un super coach avec des méthodes de travail incroyables !".

Le portier de 28 ans s'est aussi confié sur sa venue à Lorient : "Il y avait des clubs plus prestigieux, en France en Espagne et en Angleterre. Mais je suis quelqu'un de solaire, qui y va au feeling. Et ce feeling, je l'ai vraiment eu avec Lorient." "La France m'a toujours attiré. Sa culture, ses monuments, sa gastronomie..., continue le joueur. C'est un honneur et c'est magnifique de pouvoir être à Lorient."

L'international suisse était sur le banc lors du huitième de finale de l'Euro 2020 face à la France, qui a vu la qualification de la Nati aux tirs aux buts : "De pouvoir vivre un match comme ça, c'est du pain béni, raconte Yvon Mvogo, les médias nous ont mis plus bas que terre. La France était déjà qualifiée, les joueurs se voyaient déjà joués contre l'Espagne. C'était assez insultant pour nous. Ça nous a piqué." Yvon Mvogo s'est aussi longuement confié sur son enfance, lui qui est né à Yaoundé, arrivé en Suisse à l'âge de 6 ans et élevé par sa mère

