Kylian Mbappé accueille en fanfare Camille, 8 ans et victime de harcèlement en ligne

Camille, une petite fille âgée de 8 ans atteinte de malformation congénitale, a parcouru 80 kilomètres depuis Dreux à vélo et jusqu'au Parc des Princes, afin de récolter des fonds pour l'association Un sourire pour Camille. La fillette voulait également remercier le footballeur Kylian Mbappé.

En janvier dernier, celle-ci a été victime de messages d'insultes et de harcèlement en ligne lorsqu'elle avait posté sur les réseaux sociaux une vidéo souhaitant une bonne année au joueur en espérant qu'il reste au PSG. Le champion du monde avait alors pris sa défense. Ce mercredi 24 août, Camille est arrivée à Paris, peu avant 13 heures, devant le Parc des Princes.

Un bel accueil l'y attendait, organisé par des supporters du Collectif ultra Paris qui s'était donnés rendez-vous. "On s'attendait à un accueil mais un accueil comme ça c'est incroyable, c'est au-dessus de nos espérances. Beaucoup d'émotions après tant d'efforts, c'est une belle récompense", déclare Sylvain, le père de la fillette, touché par l'initiative.

Camille, émue et intimidée, descend de son vélo et pose avec son papa devant le stade parisien. "Merci tout le monde", a lancé la jeune fille qui a ensuite rencontré à l'abri des regards, mais devant les caméras des équipes du clubs, les stars du PSG dont son idole, Kylian Mbappé.

Le périple n'est pas terminé pour Camille qui va rentrer à Dreux en vélo afin de terminer son défi. Les ultras parisiens veulent d'ores et déjà l'inviter prochainement pour vivre un match du PSG à domicile.

