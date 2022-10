Doit-on renoncer à cette Coupe du monde ? On ne peut pas l'interdire, mais on peut ne pas la regarder à la télé. Alors, on a déjà évoqué la manière dont les ouvriers ont été traités sur les chantiers. On a déjà parlé des stades climatisés. Mais avez-vous jeté un œil au protocole vestimentaire qui attend les supportrices de football ?

Ah, ça vaut son pesant de cacahuètes ! Accrochez-vous bien. Parce que mesdames, mesdemoiselles, mardi, il faisait 39 degrés à Doha, sous abri bien sûr. Et donc, vous n'aurez pas le droit de porter des shorts. Pas le droit de porter des jupes courtes. Vous n'aurez pas le droit de porter des tee-shirts, ni des vêtements trop transparents.

En fait, ni vos jambes, ni vos bras, ni votre nuque, ni votre cou et encore moins votre décolleté ne doivent être visibles, ni vos pieds. La tong est proscrite et pas de bijoux non plus au cas où vous porterez une petite croix. Oui, c'est ça ou une petite étoile de David. Rien qui ne représente une religion autre que l'islam. C'est écrit dans le protocole.

C'est à se demander s'il ne faut pas y aller en burkini, en fait. À ce propos, le voile n'est pas obligatoire. Et là, vous vous dites grand Seigneur, quand même. Non, il n'est pas obligatoire. Il est seulement fortement conseillé par le protocole. S'intégrer, respecter la culture locale et éviter les attentions indésirables.

Au fait, les filles s'assoir en croisant les jambes et considéré comme une insulte au Qatar, même avec un pantalon long. Et puis j'oubliais, quand la France marquera un beau but, surtout, ne vous jetez pas dans les bras de votre petit copain, n'embrassez pas votre mari. Interdiction de se toucher. Et d'ailleurs, dans les files d'attente à l'entrée des stades, les hommes seront séparés des femmes. Moi, je croyais qu'organiser la Coupe du monde pouvait rimer avec ouverture sur le monde. Pas vraiment.

