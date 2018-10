Vente des Girondins : Bordeaux bientôt sous pavillon américain

Joseph DaGrosa, le patron du fonds d'investissement General American Capital Partners, Alain Juppé, le maire de Bordeaux, et Nicolas de Tavernost, actuel propriétaire des Girondins, lors d'une conférence de presse le 11 octobre 2018.

et AFP

publié le 11/10/2018 à 23:00

Alain Juppé, "rassuré" sur les garanties apportées à Bordeaux-Métropole par l'éventuel repreneur américain des Girondins de Bordeaux, a annoncé jeudi 11 octobre que le vote en donnant le feu vert serait soumis vendredi matin au vote des élus.



Nicolas de Tavernost, président du directoire de M6, actuel propriétaire du club de football, qui participait à une conférence de presse commune aux côtés de Alain Juppé et du repreneur, le patron du fonds d'investissement General American Capital Partners (GACP) Joseph DaGrosa, a affirmé pour sa part que la vente serait finalisée "avant la fin du mois".

Le maire de Bordeaux et président du conseil de Bordeaux-Métropole, qui s'exprimait à l'issue d'un "grand oral", devant les élus, du patron du GACP, a affirmé que les garanties apportées étaient "de nature à rassurer pleinement la métropole", annonçant ainsi la tenue du vote du lendemain. Ce vote est une étape indispensable puisque les élus doivent valider le principe du transfert des obligations de M6 au nouvel actionnaire.

Propriété depuis 19 ans de M6

"Nous avons senti chez M. DaGrosa une véritable empathie pour Bordeaux et son club", a ajouté le maire de la ville. Joseph DaGrosa a pour sa part "espéré que le conseil votera bien demain". "Notre souhait, c'est de prendre soin de ce joyau", a-t-il ajouté.



L'audition de Joseph DaGrosa, à huis clos en fin d'après-midi, ne concernait pas la vente en elle-même du club, propriété depuis 19 ans de la chaîne de télévision M6, convaincue depuis fin juillet par les intentions, la motivation et le sérieux du futur repreneur GACP.



Elle a fait suite au report du vote des élus métropolitains, initialement prévu le 28 septembre, décidé par le maire et président de Bordeaux-Métropole Alain Juppé. "Ce délai n'est pas un acte de défiance, mais un acte de clarification", avait-il alors justifié, sans mettre en doute la solidité financière de GACP, de sa caution Kingstreet ou de son prêteur Fortress.