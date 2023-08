Gianluigi Buffon prend sa retraite : en quoi le gardien italien est une légende du football

Difficile de résumer la carrière d'un gardien légendaire et son palmarès XXL (une Coupe de l’UEFA, dix championnats d’Italie, six Coupes d’Italie, sept Supercoupes d’Italie, une Serie B, un championnat de France, un Trophée des Champions et une Coupe du Monde en 2006) qui a traversé les décennies - plus de 1.100 matchs disputés - et les générations.

Ce mercredi 2 août, Gianluigi Buffon, 45 ans, a choisi les réseaux sociaux et un message de quatre lignes en accompagnement d'une courte vidéo, pour dire "ciao" et faire une annonce tant redoutée en Italie. "C'est fini, les amis ! Vous m'avez tout donné, je vous ai tout donné. On l'a fait ensemble".



Le natif de Carrare (Toscane) est le recordman des sélections (176, entre 1997 et 2018) avec la Nazionale, avec qui il a disputé cinq Coupes du monde (entre 1998 et 2014). Il a dit "ciao" aux Azzurri quand il a su qu'il n'en disputerait pas une sixième, après une douloureuse élimination en barrages contre la Suède.



Il est aussi le joueur ayant disputé le plus de matches dans le Championnat d'Italie (657, en date du 30 juin 2023), avec seulement deux clubs : Parme, le club de ses débuts, avec qui il a gagné la Coupe de l'UEFA (ex-Ligue Europa) en 1999 et la Juventus, avec qui il a raflé dix titres de champion.

Exigence

"Il ne joue pas parce que c'est mon ami, il joue car c'est un monument du football mondial, il l'a prouvé et continue à le prouver", affirmait fin 2020 Andrea Pirlo, alors entraîneur de la Juve, pour expliquer pourquoi Buffon était toujours aligné en Ligue des champions, à 40 ans largement passés.

Jusqu'au bout, même après avoir quitté les Bianconeri pour retourner en 2021 à Parme, alors retombé en deuxième division, "Gigi" est resté exigeant avec lui-même.

"Avec la fierté qui est la mienne, je n'accepterai jamais de faire des performances moyennes", disait-il en 2022 à l'AFP, à presque 45 ans, sans éluder la retraite : "L'après, j'y pense depuis dix ans. Mais tant que j'ai l'énergie et les ambitions actuelles, je continue. Ensuite, il y aura ce que dit le corps."

L'emblème de la Juve

Cette exigence a toujours été la marque de fabrique de ce portier doté de toutes les qualités du grand gardien : taille (1,92 m), détente, sang-froid, rapidité. Ce poste à part, il ne l'a pourtant adopté qu'à l'âge de douze ans, impressionné par le flamboyant portier camerounais Thomas N'Kono pendant le Mondial-1990 en Italie.

Quand en 2001, la Juve casse sa tirelire pour Buffon (il est alors le gardien le plus cher de l'histoire), elle n'aura pas à le regretter, tant le portier va devenir son emblème, restant même au club quand la "Vieille Dame" est rétrogradée en Serie B en 2006 à la suite du scandale Calciopoli.

Avec la Juve, le gardien aux yeux bleus et aux cheveux savamment gominés a quasiment tout gagné sauf la Ligue des champions, avec trois finales perdues (2003, 2015, 2017).

"Ça bourdonne toujours dans la tête. Je m'en suis approché tellement de fois que c'est une grosse déception de ne pas l'avoir attrapée par les oreilles", disait-il à l'été 2020.

Transmettre son expérience

La Ligue des champions lui a aussi joué un mauvais tour lors de son bref passage au Paris SG (2018-2019), quand il a laissé échapper un ballon qui a contribué