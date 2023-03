France - Pays-Bas : découvrez les compos probables

Cap sur l'Allemagne, avec un nouveau capitaine, de la jeunesse et de nouveaux visages. Trois mois et six jours après la finale de la Coupe du monde au Qatar perdue face à l'Argentine (3-3 après prolongation, 4 tirs au but à 2), l'équipe de France attaque les éliminatoires de l'Euro 2024, vendredi 24 mars (20h45) au Stade de France face aux Pays-Bas, adversaire supposé le plus fort de son groupe B devant l'Irlande, la Grèce et Gibraltar.

Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane et Karim Benzema ne sont plus là. Au poste de gardien, la relève va être assurée par Mike Maignan, qui va honorer face aux Bataves sa quatrième titularisation en six sélections. Devant lui, dans le système en 4-3-3 du Mondial, la défense sera assurément composée de Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano et Théo Hernandez. Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot et Antoine Griezmann, dans son nouveau rôle, doivent débuter au milieu.

Qui accompagnera le capitaine Kylian Mbappé dans la ligne offensive ? Randal Kolo Muani, tout proche de broder une troisième étoile le 18 décembre, semble devant Olivier Giroud pour la première de ces deux rencontres en quatre jours (Irlande-France a lieu lundi 27 mars à 20h45). Kingsley Coman est attendu côté droit. Marcus et Khéphren Thuram, Moussa Diaby, Youssouf Fofana, Jordan Veretout, Eduardo Camavinga, Axel Disasi, Jean-Clair Todibo, Benjmain Pavard, Brice Samba et Alphonse Areola prendront place sur le banc.

Les Pays-Bas décimés

Les Pays-Bas se présentent de leur côté très amoindris sur le papier. Aux absences sur blessure de Frenkie de Jong et Steven Bergwijn, et de Denzel Dumpfries sur suspension, se sont ajoutées celles de cinq joueurs touchés par un virus, dont l'attaquant Cody Gakpo, très en vue lors du Mondial au Qatar (3 buts), et des défenseurs Matthijs de Ligt (Bayern Munich) et Sven Botman (Newcastle United).

Ronald Koeman, successeur de Louis Van Gall, comptera sur ses tauliers Virgil Van Dijk, Memphis Depay et Jasper Cillessen pour contrarier les Bleus. Wout Weghorst, auteur d'un doublé face à l'Argentine en quart de finale (victoire des Argentins également aux tirs au but, 4 à 3, 2-2 après prolongation), devrait aussi débuter en attaque, aux côtés de Steven Berghuis, contrairement à Daley Blind ou Davy Klaassen.



Les compos probables

France : Maignan - Koundé, Konaté, Upamecano, T. Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Rabiot - Coman, Kolo Muani, Mbappé (cap.)

Pays-Bas : Cillessen - Geertruida, Timber, Van Dijk (cap.), Aké - Wieffer (ou Taylor), De Roon, Wijnaldum (ou Simons) - Berghuis, Weghorst (ou Malen), Depay

