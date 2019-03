publié le 25/03/2019 à 16:14

Pas le temps de souffler pour les Bleus. Les Champions du Monde, de retour d'un long déplacement en Moldavie, poursuivent leur parcours qualificatif à l'Euro 2020 en recevant l'Islande, un rugueux adversaire qu'ils connaissent bien.



Les hommes de Didier Deschamps ont démarré pied au plancher à Chisinau (1-4). Au Stade de France, l'opposition sera sur le papier beaucoup plus relevée face à ces Islandais qui ont affiché une belle progression ces dernières années.

La France et l'Islande se connaissent bien : ce face-à-face de lundi sera le 14e en un peu plus de 60 ans et le 6e depuis 1998. Et si les Bleus sont invaincus, ils ont souvent peiné face au collectif islandais, comme en amical en octobre dernier à Guingamp avec un match nul (2-2) arraché grâce à l'entrée en jeu de Kylian Mbappé.

Kimpembe à la place d'Umiti ?

Malgré la proximité avec le match en Moldavie, Didier Deschamps devrait aligner un 11 de départ proche de celui mis en place à Chisinau, avec une incertitude en défense. Le sélectionneur pourrait faire une rotation entre Samuel Umtiti, qui était sur la pelouse en Moldavie malgré son faible temps de jeu en club, et Presnel Kimpembe.



Pour le reste, le milieu Blaise Matuidi et le défenseur Layvin Kurzawa vont sans doute enchaîner une seconde titularisation sur le côté gauche, en raison des forfaits de Kingsley Coman (dos) et Lucas Digne (cuisse), remis à la disposition de leurs clubs. Thomas Lemar postule toutefois à un place de titulaire au poste de milieu gauche.0



Le trio offensif composé d'Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Olivier Giroud, tous trois buteurs à Chisinau, s'apprête aussi à être reconduit. Le dernier nommé aura un objectif tout personnel dans le viseur : en cas de nouveau but, l'avant-centre de Chelsea occupera seul la 3e marche du podium des meilleurs marqueurs de l'histoire des Bleus, devant David Trezeguet et ses 34 réalisations.

France-Islande : les compos probables

France : Lloris (cap) - Pavard, Varane, Umtiti (ou Kimpembe), Kurzawa - Kanté, Pogba - Mbappé, Griezmann, Matuidi (ou Lemar) - Giroud



Islande : Halldórsson - Saevarsson, Ingason, Arnason, R. Sigurdsson, Magnusson - Bjarnason, G. Sigurdsson, Gunnarsson (cap) - Sigurjonnsonn - Finnbogason