France-Espagne : Piqué-Mbappé, qui a demandé le maillot de l'autre ?

publié le 29/03/2017 à 15:54

Qui croire ? Les versions divergent entre les deux intéressés. La jeune promesse française Kylian Mbappé, qui fêtait sa première sélection en Bleu mardi 28 mars en amical contre l'Espagne (0-2), a assuré à l'issue de la rencontre que "oui c'est vrai", Gérard Piqué lui a demandé son maillot à la mi-temps. "Je voulais lui demander aussi parce que c'est un grand joueur, mais il a anticipé, donc, je lui ai dit qu'on allait l'échanger dans le tunnel".



Quelques minutes plus tard, le défenseur central du FC Barcelone et de la sélection espagnole depuis 2009 (30 ans) a de son côté assuré que c'est l'attaquant de 18 ans né en région parisienne qui lui a demandé sa tunique en la montrant du doigt. "J'ai dit ok pas de souci", a-t-il détaillé avant de faire son éloge : "C'est un très grand joueur".

Sur un extrait vidéo capté par TF1, diffuseur de la rencontre, les deux joueurs sortent du terrain à proximité l'un de l'autre. Piqué commence à enlever son maillot puis se ravise en regardant Mbappé lui montrer le tunnel du doigt. L'Espagnol indique à son tour la sortie de la pelouse, visiblement interrogatif. Mbappé lui répond oui d'un mouvement de tête. Scène amusante entre un joueur au palmarès immense et un autre auquel on en souhaite au moins autant.