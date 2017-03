publié le 28/03/2017 à 16:00

Victor Machin Pérez, plus connu sous le nom de Vitolo. Voici l'une des valeurs montantes en Espagne ces derniers mois. Le grand public français risque de le découvrir un peu plus mardi 28 mars à l'occasion du match amical de prestige entre les Bleus et la Roja au Stade de France. À défaut de le lancer d'entrée quatre jours après sa titularisation face à Israël (auteur du 2e des quatre buts espagnols), son sélectionneur Julen Lopetegui devrait lui offrir du temps de jeu au retour des vestiaires.



Les Lyonnais, eux, ont déjà croisé la route de cet attaquant polyvalent de 27 ans, fin 2016 lors de la double confrontation avec le FC Séville en Ligue des champions. Pour un autre personnage du championnat de France, le natif de Las Palmas n'a quasiment plus aucun secret : Unai Emery, l'entraîneur du PSG, l'a fait venir en Andalousie en 2013 pour trois saisons couronnées de succès. Soucieux de renforcer son secteur offensif la saison prochaine après les échecs Jesé et Hatem Ben Arfa, le Basque aurait coché le nom de Vitolo sur sa liste, selon Marca.

En amont de ce France-Espagne, le successeur de Laurent Blanc aurait même envoyé un message à celui qui est devenu un titulaire quasiment indiscutable en équipe d'Espagne depuis septembre dernier. Plus que la clause libératoire comprise entre 35 et 40 millions d'euros, c'est la concurrence d'autres clubs européens, notamment en Espagne (Barça, Atlético de Madrid), qui pourrait empêcher l'opération d'être menée à terme. Autre élément susceptible d'entrer en ligne de compte chez toutes les parties : Grezgorz Krychowiak, sous les ordres d'Emery à Séville, ne s'est jamais imposé à Paris.