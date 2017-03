publié le 28/03/2017 à 20:00

3-1 au Luxembourg pour les premiers dans le groupe A de la zone Europe, 4-1 en faveur des seconds face à la Macédoine dans la poule G. Français et Espagnols ont réalisé un pas de plus vers le Mondial 2018 en Russie pour leur première apparition en 2017. Place désormais à un match sans enjeu comptable et pourtant très important à de nombreux égards.



Vice-champions d'Europe, invaincus depuis, les Bleus, en plein rajeunissement, passent un test majeur à 13 mois de l'échéance russe. Car si la Roja a perdu toutes ses couronnes, mondiales et européennes, elle reste bien une équipe de premier plan, elle aussi vierge de toute défaite depuis la reprise en mains par Julen Lopetegui. Les Silva, Busquets, Ramos, De Gea ne viennent à coup sûr pas à Saint-Denis pour faire de la figuration.

La dernière rencontre entre l'actuel 6e au classement FIFA (la France) et le 10e (l'Espagne) remonte au 4 septembre 2014, déjà en amical. Les Bleus s'étaient imposés 1-0 grâce à Loïc Rémy (73e) sur cette même pelouse.

France-Espagne : le film de la soirée

20h57 - Fin de l'hymne espagnol, place à La Marseillaise.



20h55 - Entrée des 22 premiers acteurs de la rencontre sur la pelouse. Le Stade de France est largement garni.



20h54 - Les joueurs sont dans le couloir menant à la pelouse.



20h51 - Côté espagnol, le sélectionneur Julen Lopetegui a chamboulé son attaque par rapport au match contre Israël vendredi dernier (4-1), avec la titularisation de Pedro et Alvaro Morata à la place de Silva et Diego Costa. Andres Iniesta passe de milieu à ailier gauche. La défense est reconduite, alors que Isco et Koke, entrés en jeu contre Israël, sont cette fois titularisés aux côtés de Sergio Busquets.



20h47 - Avec Monaco, Mbappé a inscrit 19 buts en 32 matches cette saison, dont deux en 8es de finale de Ligue des champions contre Manchester City (un à l'aller, un au retour).



20h42 - Vous n'avez pas vu évoluer l'Espagne depuis son élimination en 8es de finale de l'Euro ? Voici ce qu'il faut retenir.



20h35 - Les joueurs sont à l'échauffement sur la pelouse du Stade de France.



20h32 - Revivez en vidéos les France-Espagne les plus marquants.



20h26 - Kylian Mbappé et Corentin Tolisso vont donc être titularisé pour la 1re fois en Bleu. Thomas Lemar attendra son tour mais devrait entrer en jeu en 2nde période, comme Florian Thauvin.



20h15 - Voici le 11 de départ espagnol : De Gea - Carvajal, Sergio Ramos (cap.), Piqué Jordi Alba - Koke, Busquets, Isco - Pedro, Morata, Iniesta.



20h09 - La compo des Bleus est tombée. Sur le papier, c'est un 4-3-3 avec Tolisso au milieu et Mbappé devant.

On connaît le 11 de départ pour ce #FRAESP qui s'annonce bouillant!! ¿¿ 21h00 sur TF1 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/XzmSa9XRaD — Equipe de France (@equipedefrance) 28 mars 2017

20h07 - Les Bleus sont en tête de leur groupe de qualifications pour le Mondial 2018 avec 13 points, 3 de plus que la Suède. De leur côté, les Espagnols sont à égalité avec les Italiens (13 points) mais possèdent une meilleure différence de buts.



20h03 - Les compositions des deux équipes vont tomber dans les prochaines secondes.

20h00 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce 35e France-Espagne (ou Espagne-France) de l'histoire.