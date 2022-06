France-Croatie : pourquoi Antoine Griezmann n'y arrive plus

Pour le match décisif face à la Croatie, ce lundi 13 juin au Stade de France à l'occasion de la quatrième journée de la Ligue des Nations, l'équipe de France devrait débuter sans Antoine Griezmann, pressenti sur le banc.

L'habituel chef d'orchestre des Bleus est à la dérive cette saison, la pire depuis le début de sa carrière, que ce soit en club ou en sélection. Antoine Griezmann n'a plus marqué le moindre but depuis le 6 janvier dernier. Probable remplaçant ce lundi soir, il traverse ce rassemblement comme un fantôme, lui qui est le protégé habituel de Didier Deschamps.

Le joueur de l'Atlético de Madrid a beau avoir participé aux 63 derniers matchs des Bleus, le sélectionneur dresse un constat objectivement lucide sur son joueur. "Ce n'est pas sa meilleure période. Il a connu sa première blessure en début d'année et il a eu une rechute. Autrement, il enchaînait toujours les saisons systématiquement. Je ne dis pas qu'il est usé. Il y a des situations collectives et personnelles. Mais je connais ses qualités et son mental aussi", a expliqué le sélectionneur en conférence de presse.

L'homme Griezmann, est impacté aussi par la récente mise en examen de son ancien conseiller sportif, Éric Olhats, placé depuis le 12 mai dernier en détention provisoire pour atteintes sexuelles sur mineurs. C'est lui qui avait découvert et hébergé l'attaquant des Bleus alors âgé de quinze ans.

