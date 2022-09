France-Autriche : comment suivre la première des deux rencontres de Ligue des Nations ?

L'équipe de France va-t-elle enchaîner un cinquième match sans succès, jeudi 22 septembre face à l'Autriche à Saint-Denis à deux mois de son entrée dans la Coupe du monde au Qatar face à l'Australie ? Pour retrouver trace d'une telle série, il ne faut pas remonter bien loin : cinq résultats nuls entre juin et septembre 2021 face à la Hongrie (1-1), le Portugal (2-2), la Suisse (3-3), la Bosnie-Herzégovine (1-1) et l'Ukraine (1-1).

Grosse différence un an plus tard : les Bleus ont concédé deux défaites en juin au Stade de France, face au Danemark (1-2) et la Croatie (0-1), entrecoupées de deux nuls chez les Croates (1-1) et en Autriche (1-1). Résultat, ils se retrouvent 4es de leur groupe de Ligue des Nations à deux journées de la fin, une position pour l'instant synonyme de relégation en Ligue B, la deuxième division de la récente compétition.

Pour éviter ce qui serait une petite humiliation et malgré l'avalanche de blessures, les champions du monde en titre doivent commencer par battre l'Autriche, 33e nation mondiale (la France est 4e), jeudi 22 septembre (20h45). Cette rencontre est à suivre à la télévision sur M6 avec Xavier Domergue aux commentaires. RTL et RTL.fr sont bien sûr également mobilisés, avec une prise d'antenne à 20h40 côté radio, un direct commenté dès 19h45 sur le site et l'application.

