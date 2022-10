Football : 43% des Français déclarent ne jamais suivre l'actualité

38% des Français déclarent suivre au moins de temps en temps l’actualité du football, 19% s’y intéressent mais uniquement lors des grands événements et 43% ne la suivent pas

du tout. Pour celles et ceux qui la suivent, les sujets qui les intéressent le plus sont les performances des joueurs (74%) et la tactique (68%), mais aussi les informations sur les transferts et les contrats (64%) et les relations humaines au sein des équipes (60%).

Pour 52% des Français intéressés par le "ballon rond" et 55% des fans de football, les affaires extra-sportives doivent être abordées car elles ont un lien direct avec le moral des sportifs et les performances des équipes. Quant aux sujets de société, ils doivent être abordés selon 8 amateurs sur 10. Ceux-ci pensent par ailleurs majoritairement que la lutte contre les violences sexuelles (56%), l’égalité entre les femmes et les hommes (53%) et le respect des droits de l’Homme (52%) devraient être abordés plus régulièrement.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 19 et jeudi 20 octobre 2022 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus.

57% des sondés suivent l'actu du foot

Sport le plus pratiqué par les Français, le football est aussi particulièrement suivi par ceux-ci (57%). Dans le détail, 18% des sondés s'y intéressent "régulièrement", 20% "de temps en temps" et 19% "uniquement lorsqu’il y a de grands événements comme la Coupe du monde, l'Euro ou encore quelques affiches de Ligue des champions.

Il faut noter que le suivi est plus soutenu chez les hommes (52%), les ouvriers (47%),

les 25-34 ans (50%) et les 18-24 ans (44%). Ceux qui ne s'y intéressent pas sont plus représentés chez les femmes (54%) et les personnes âgées de 50 ans et plus (50%).

