Feyenoord Rotterdam-OM : qui diffuse la demi-finale aller de Ligue Europa Conférence ?

Deux semaines après sa victoire et sa qualification dans la bouillante enceinte du Paok Salonique (0-1, 2-1 à l'aller au Vélodrome), l'OM dispute jeudi 28 avril (21h) sa demi-finale aller de Ligue Europa Conférence. Son adversaire pointe à la 3e place du championnat des Pays-Bas : le Feyenoord Rotterdam, vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1970, de la Coupe UEFA en 1974 et de la Ligue Europa en 2002.

Bien placés pour aller chercher la 2e place en Ligue 1 derrière le PSG, les Marseillais ambitionnent aussi d'être "à jamais les premiers" à brandir la dernière née des coupes européennes, 29 ans après l'unique sacre d'un club français en Ligue des champions, en 1993. Il reste pour cela trois rencontres à disputer. La première est à suivre sur M6, ainsi que sur Canal+Sport.

Les hommes de Jorge Sampaoli se préparent à une nouvelle chaude ambiance au "De Kuip" ("bassine" en Néerlandais) de Rotterdam où 48.000 supporters les attendent. Résister dans ce match aller sera crucial pour les Olympiens s'ils veulent se qualifier pour la finale du mercredi 25 mai à Tirana. "Ce club, cette ville, ces gens ont besoin de gagner quelque chose", a souligné l'entraîneur argentin.

On joue pour aller au bout Steve Mandanda

"On joue pour aller au bout, a ajouté Steve Mandanda. (La C4) n'a pas le prestige de la C1 ou de la C3 mais ça reste une Coupe d'Europe et un trophée à gagner". Le retour est prévu sept jours plus tard au Vélodrome, un avantage sur le papier. L'autre demie oppose les Anglais de Leicester, tombeurs de Rennes en 8es, à la Roma de José Mourinho, avec match aller en Angleterre.

Ligue Europa Conférence : le programme des 1/2

Jeudi 28 avril (21h00) :

Leicester - AS Roma

Feyenoord Rotterdam - Marseille

Jeudi 5 mai (21h) :

AS Rome - Leicester

Marseille - Feyenoord Rotterdam

Finale le mercredi 25 mai à Tirana (Albanie)