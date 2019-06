F1 - GP du Canada : la pole pour Sebastian Vettel, une Renault en 2e ligne

publié le 08/06/2019 à 21:40

Contre toute attente, Sebastian Vettel a réalisé le meilleur temps des qualifications du Grand Prix du Canada, samedi 8 juin. Le pilote allemand (Ferrari) signe la 56e pole position de sa carrière. Il devancera dimanche 9 juin (20h) sur la grille de départ le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et son co-équipier chez Ferrari, le Monégasque Charles Leclerc.



Mercedes, qui avait depuis le début de la saison réalisé six poles position en six Grand Prix cette saison, cède donc pour la première fois. Les Renault, à la peine depuis l’ouverture du championnat, ont pour leur part repris des couleurs outre-Atlantique en réalisant le 4e temps avec Daniel Ricciardo et le 7e avec Niko Hulkenberg. De son côté, le Français Pierre Gasly (Red Bull) a réalisé le 5e temps.

La séance a été perturbée par l’accident du Danois Kevin Magnussen, le pilote Haas ayant violemment percuté le mur. Cet incident, survenu à quelques minutes de la fin de la Q2, a provoqué l’élimination prématurée du Néerlandais Max Vestappen (Red Bull), qui partira en 11e position. Sortie prématurée également pour le Français Romain Grosjean, qui n’a pu améliorer son chrono et qui partira en 14ème position.