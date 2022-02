OM-Qarabag : qui diffuse le barrage aller de Ligue Europa Conférence ?

En Europe, la saison de l'Olympique de Marseille repend jeudi 17 février (21h) dans la nouvelle Ligue Europa Conférence, autrement connue sous l'acronyme C4, compétition que Rennes dispute depuis le mois de septembre. 1ers de leur groupe en phase de poules, les Bretons sont directement qualifiés pour les 8es de finale, qui auront lieu les 10 et 17 mars.

Les Phocéens de Jorge Sampaoli doivent, eux, franchir un tour de barrage en matches aller-retour avant de retrouver les Italiens de l'AS Rome, les Hollandais du Feyenoord Rotterdam ou encore les Belges de La Gantoise - ils ne croiseront pas le Stade Rennais en 8es, deux équipes d'un même pays ne pouvant s'affronter avant les quarts.

Si Lyon et Monaco ont brillé dans la phase de poules de l'Europa League (C3) - 1ers et qualifiés pour les 8es -, l'OM n'a pu faire mieux que 3e derrière Galatasaray et la Lazio (un succès pour rien face au Lokomotiv Moscou, quatre nuls, un revers). Ils obtiennent tout de même pour lot de consolation un repêchage en Ligue Europa Conférence, donc.

En "clair" sur W9

L'actuel 2e de Ligue 1 à 13 longueurs du PSG et 4 points devant Nice débute cette nouvelle aventure face au Qarabag FK, 2e du dernier championnat d'Azerbaïdjan, club situé à... 7.914 km (par la route) du Vieux Port. Le match aller a lieu au stade Vélodrome, le retour une semaine plus tard, jeudi 24 février (18h45), à l'Azersun Arena de Bakou (5.800 places).

La première manche est à suivre à la télévision sur W9, chaîne de la TNT du groupe M6, ainsi que sur Canal+ Sport. Marseille et Qarabag, huit fois champion national depuis 1993, ne se sont jamais affrontés.