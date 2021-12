Europa League : où en sont les clubs français avant la dernière journée ?

Pour la première fois depuis 1972, année de la première édition, un club français va-t-il parvenir à inscrire son nom au palmarès de la Ligue Europa (ou Europa League), anciennement coupe UEFA jusqu'an 2009 ? Jusque-là, trois sont arrivés jusqu'en finale, qu'ils ont donc perdu : Bastia (1978), Bordeaux (1996) et Marseille (1999, 2004, 2018).

Cette saison 2021-2022 ne couronnera toujours pas l'OM, en lice dans la phase de groupes depuis septembre mais qui ne peut plus terminer à l'une des deux premières places (lire plus bas). Mais pour les deux autres représentants de la Ligue 1 présents sur la ligne de départ, l'espoir existe. Lyon et Monaco sont assurés de terminer en tête avant même la sixième et dernière journée.

Nouveauté cette saison, l'OL et l'ASM ne sont pas qualifiés pour les 16es de finale mais directement pour les 8es, dont le tirage au sort aura lieu le 25 février 2022 pour des matches les 10 (aller) et 17 mars (retour). Les 16es, rebaptisés barrages de la phase à élimination directe, opposeront les 17 et 24 février les 2es de groupe à des 3es de Ligue des champions reversés (tirage le 13 décembre, comme pour les 8es de Ligue des champions).

Lyon-Rangers et Graz-Monaco pour la forme

Deux autres clubs sont certains d'accompagner Lyon et Monaco en 8es de cette Ligue Europa : les Allemands du Bayern Leverkusen et les Anglais de West Ham. Parmi les barragistes connus, le FC Porto et le Borussia Dortmund sont les plus huppés. Mais rien d'insurmontable sur le papier.

Jeudi 9 décembre (18h45) l'OL, parfait sur la scène européenne (5 victoires sur 5) à défaut de l'être en Ligue 1, termine sa première phase au Parc OL contre les Glasgow Rangers (groupe A). Il n'y aura pas plus de suspense à la même heure pour Monaco, 1er du groupe B qui se déplace en Autriche pour affronter le Sturm Graz, bon dernier.

L'OM vise la Ligue Europa Conférence

Après leur défaite (4-2) sur le terrain de Galatasaray, les Marseillais (groupe E), en revanche, ont laissé filer leur chance de poursuivre l'aventure. Au Vélodrome (21h), ils doivent faire au moins match nul contre le Lokomotiv Moscou pour conserver leur 3e place qui les reverserait un étage plus bas en barrages de la nouvelle Ligue Europa Conférence.

L'OM pourrait alors espérer retrouver Rennes, qui a déjà son billet en poche pour les 8es avant de défier les Spurs à Tottenham dans un match de gala. Mais les hommes d'Antonio Conte, eux, jouent énormément : ils peuvent être éliminés en cas de faux pas. Tuile supplémentaire, plusieurs cas de Covid ont été recensés dans l'effectif.