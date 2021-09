50 ans après la première édition de la Coupe de l'UEFA, devenue Europa League en 2009, un club français parviendra-t-il enfin à inscrire son nom au palmarès ? Après Lille et Nice la saison dernière, c'est au tour de Lyon, Marseille et Monaco de tenter, dans un premier temps, de franchir la phase de poules de la "petite sœur" de la Ligue des champions. Les six journées sont étalées du jeudi 16 septembre au jeudi 9 décembre, la finale prévue le mercredi 18 mai à Séville (stade Ramon-Sanchez-Pizjuan).

L'Espagne a d'ailleurs fait main basse sur 11 des 18 dernières éditions de la "C3", avec le Séville FC (6 victoires), l'Atlético de Madrid (3), Valence et Villareal, la saison dernière aux dépens de Manchester United (1-1, 11 tirs au but 10). La France, elle, a été représentée en finale à cinq reprises avec Bastia en 1978, Bordeaux en 1996 et Marseille en 1999, 2004 et 2018, lorsque l'Atlético de Griezmann s'était imposé 3-0 à Lyon.

À jamais les premiers en Ligue des champions - et pour l'instant les seuls, en 1993 - les Phocéens débutent cette nouvelle aventure à Moscou face au Lokomotiv, actuel 3e du championnat de Russie. Les hommes de Jorge Sampaoli vont tenter de rester sur l'élan de leur victoire à Monaco (0-2), dans un groupe E relevé, qui les verra ensuite affronter la Lazio Rome et les Turcs de Galatasaray.

Lyon avec Shaqiri chez les Rangers de Gerrard

Pour affronter les Rangers de Steven Gerrard à Glasgow, l'OL pourra finalement compter sur sa recrue Xherdan Shaqiri, qui a obtenu une dérogation du ministère des Sports malgré un parcours vaccinal incomplet. Dans un groupe à leur portée (Brondby, Sparta Prague), les Lyonnais, qui restent sur deux victoires en L1, auront à cœur de frapper un grand coup, pour marquer leur entrée dans une compétition que le président Aulas ambitionne de remporter.

Éliminé en barrages de la Ligue des champions par le Shakhtar Donetsk, Monaco accueille de son côté les Autrichiens du Sturm Graz, l'adversaire a priori le plus facile de son groupe (PSV Eindhoven, Real Sociedad). Néanmoins, dans une situation délicate en ce début de saison, les homme de Niko Kovac devront se montrer plus consistants. Dans les autres rencontres à suivre, le choc du groupe C oppose deux prétendants à la victoire finale : Leicester et Naples. L'Angleterre est aussi représentée par West Ham. Le Bétis Séville de Nabil Fekir peut poursuivre le carton espagnol.

Europa League : le programme de la 1re journée

Mercredi 15 septembre :

Groupe C :

16h30 : Spartak Moscou (RUS) - Legia Varsovie (POL)

Jeudi 16 septembre (18h45) :

Groupe E :

Lokomotiv Moscou (RUS) - Marseille (FRA)

Galatasaray (TUR) - Lazio Rome (ITA)

Groupe F :

Etoile rouge de Belgrade (SRB) - Sporting Braga (POR)

Midtjylland (DEN) - Ludogorets (BUL)

Groupe G :

Betis Séville (ESP) - Celtic (SCO)

Bayer Leverkusen (GER) - Ferencváros (HUN)

Groupe H :

Rapid Vienne (AUT) - Genk (BEL)

Dinamo Zagreb (CRO) - West Ham (ENG)

Jeudi 16 septembre (21h00) :

Groupe A :

(21h00) Brondby (DEN) - Sparta Prague (CZE)

Glasgow Rangers (SCO) - Lyon (FRA)

Groupe B :

Monaco (FRA) - Sturm Graz (AUT)

PSV Eindhoven (NED) - Real Sociedad (ESP)

Groupe C :

Leicester (ENG) - Naples (ITA)

Groupe D :

Olympiakos (GRE) - Anvers (BEL)

Eintracht Francfort (GER) - Fenerbahçe (TUR)