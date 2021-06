publié le 11/06/2021 à 11:25

Ultra favoris de l'Euro qui débute vendredi 11 juin (21h) à Rome avec un match d'ouverture Turquie-Italie, les Bleus ne sont-ils pas un peu trop confiants ? "Moi j'ai plutôt envie de dire qu'on arrive dans des très bonnes conditions", répond Benoît Lallement responsable du pôle sports et hippisme au Parisien-Aujourd'hui en France.

"La France possède la meilleure équipe d'Europe, l'attaque qui fait rêver toute l'Europe et toute la planète foot, poursuit-il. La question de l'ultra confiance, c'est à l'entraîneur de la régler, et on peut compter sur Didier Deschamps pour tempérer tous les enthousiasmes et régler tous les différends ou les petites bisbilles qui pourrait y avoir comme on l'a vu cette semaine. Didier Deschamps est un atout incroyable pour cette équipe".

"On ne va pas se plaindre d'avoir des joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs d'Europe, qui ont des ambitions extrêmement élevées (...) et qui assument sereinement", complète Philippe Sanfourche, chef de la rubrique football à RTL. Toutefois, il n'est "absolument pas évident" que la France sorte en tête de son groupe, "extrêmement relevé" avec le Portugal, l'Allemagne et la Hongrie.

Le relatif point faible, c'est plutôt la défense Benoît Lallement





"La seule chose qui à mon avis est positive, c'est le fait de jouer le Portugal en dernier, parce que ce sera un peu la finale du groupe". Autre facteur d'optimisme pour le journaliste de 46 ans : "la formule fait maintenant qu'on peut se qualifier en faisant partie des meilleurs 3es. Ça serait une catastrophe absolue que l'équipe de France ne finisse pas dans les meilleurs 3es".

Cette équipe de France a-t-elle des points faibles ? "Le relatif point faible, c'est plutôt la défense, estime Benoît Lallement. Mais quand on a un gardien qui est parmi les meilleurs d'Europe, quand on a une telle attaque qui est prête à défendre, un tel milieu, franchement, on peut voyager loin".

Plus des points d'interrogation que des points faibles identifiés Philippe Sanfourche





"Oui effectivement", il y a des question qui entourent la défense, prolonge Philippe Sanfourche. La saison qui vient de s'écouler, on a vu que Raphaël Varane était un petit peu en difficulté au Real Madrid (...) Presnel Kimpembe (PSG) est un exceptionnel joueur mais il y a encore, pas un doute mais une interrogation sur le fait d'être régulier sur une compétition comme ça à très haut niveau, avec la pression que ça représente".

Plus largement, "il y a eu des blessures" dans ce secteur, souligne encore le commentateur des matches des Bleus. Ils ont tous, à des échelles différentes, été touché par la Covid". Conclusion : "ce sont plus des points d'interrogation que des points faibles identifiés" qui accompagnent les Bleus avant de débuter l'aventure.