Euro 2021 : l'Angleterre étrille l'Ukraine et affrontera le Danemark en demi-finale

"England is coming home". L'équipe d'Angleterre a étrillé l'Ukraine (4-0) en quart de finale de l'Euro 2021, samedi 3 juillet au Stadio Olimpico à Rome. La sélection anglaise se qualifie en demie-finale et affrontera le Danemark, tout juste qualifié, mercredi 7 juillet dans son entre à Wembley, à Londres.

Les Ukrainiens ont bien tenté de percer la défense anglaise en première mi-temps, mais se sont heurtés à un mur. Harry Kane a marqué dès la quatrième minute. En deuxième mi-temps, les Anglais ont passé la seconde et marqué trois autres buts, via Macguire, Kane (trois buts depuis le début de la compétition), et Henderson en fin de match.

L'attaquant de Tottenham Kane aurait même pu marquer un triplé en reprenant à l'instinct un ballon en l'air mais sa splendide reprise de volée à été détournée par le gardien ukrainien alors qu'elle allait se loger dans la lucarne. Plus tôt dans l'après-midi, le Danemark a vaincu la République Tchèque en s'imposant 2-1 à Bakou. Ils retrouveront une sélection anglaise en pleine confiance mercredi prochain, d'autant que les Anglais n'ont jamais remporté la coupe d'Europe. L'autre demi-finale verra s'affronter l'Italie et l'Espagne.