Euro 2021 - France-Pays de Galles : découvrez les compos probables

publié le 02/06/2021 à 15:37

L'équipe de France va-t-elle se présenter face aux Gallois avec ce qui ressemble à son équipe type à une exception près, mercredi 2 juin (21h05) à Nice pour le premier de ses deux matches de préparation à l'Euro ? À 13 jours de l'entrée en lice des Bleus dans la compétition, le mardi 15 juin (21h) contre l'Allemagne à Munich, c'est bien la tendance qui se dessine.

L'exception se nomme N'Golo Kanté, vainqueur de la Ligue des champions samedi 29 mai avec Chelsea et préservé comme ses coéquipiers Olivier Giroud et Kurt Zouma (Thomas Lemar, arrivé blessé à une cuisse, est pour sa part encore en phase de reprise). Son absence devrait profiter à Corentin Tolisso, a priori aligné en sentinelle dans un 4-4-2 "losange", ou 4-3-1-2.

Ce schéma offensif, inhabituel pour Didier Deschamps, est censé mettre dans les meilleures dispositions les trois attaquants, Antoine Griezmann en meneur de jeu derrière le duo Kylian Mbappé-Karim Benzema. Rappelé en Bleu après plus de cinq ans et demi de mise au ban, le Madrilène débarque dans la peau d'un titulaire, dont l'association avec les autres joyaux offensifs des champions du monde est porteuse des plus grands espoirs.

La priorité c'est de préparer l'équipe par rapport au 15 juin Didier Deschamps





Pour le reste, ce devrait être du classique, en commençant par Hugo Lloris capitaine pour la 100e fois dans les buts. Benjamin Pavard va débuter à droite de la défense, Lucas Hernandez à gauche, Raphaël Varane et Presnel Kimpembe dans l'axe. Les deux autres postes au milieu semblent promis à Paul Pogba et Adrien Rabiot, avant de probables remplacements après la pause.

"Je n'ai que deux matches amicaux (mais) j'ai six changements, il y aura du temps de jeu réparti, a prévenu le sélectionneur. Mais évidemment dans mon esprit, la priorité c'est de préparer l'équipe par rapport au 15 juin". Le second de match de préparation des Bleus est prévu mardi 8 juin (21h10) face à la Bulgarie au Stade de France, toujours à huis clos.

Le Pays de Galles avec Bale

Du côté des Gallois, qui seront présents à l'Euro contrairement aux Bulgares, la composition de départ est beaucoup plus floue. Seule certitude, la présence de la star Gareth Bale en attaque. Intronisé en avril en remplacement de Ryan Giggs, rattrapé par de graves accusations de violence sur son ex-petite amie et la sœur de cette dernière, Robert Page ne veut prendre aucun risque avec des joueurs comme Aaron Ramsey, Ben Davies ou Joe Allen.

Les "Dragons" qui se frotteront à la Suisse, à la Turquie puis à l'Italie à l'Euro, n'auront ainsi pas grand chose à voir avec les demi-finalistes surprises en France il y a cinq ans, qui avaient chuté face au futur champion, le Portugal (2-0). "L'important, c'est d'être prêt dans dix jours", a prévenu Page. Ce France-Pays de Galles sera le sixième de l'histoire. Les Bleus en ont remporté trois (un nul, une défaite).

France- Pays de Galles : les équipes de départ probables

France : Lloris (cap) - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Tolisso, Rabiot - Griezmann - Benzema, Mbappé



Pays de Galles : Hennessey (ou Ward) - Gunter, Rodon, Mepham - Williams, Morrell, Ampadu, Norrington-Davies - Wilson - Bale (cap), Moore