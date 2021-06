publié le 11/06/2021 à 09:51

Ce 11 juin, l’Euro démarre avec le match d’ouverture Turquie-Italie et cela s’annonce intense pour les paris en ligne. Parce qu’en effet, le football est de très loin le premier sport pour les paris sur internet : 60 % des paris. Le tennis arrive ensuite à hauteur de 20 % et enfin le basket est à 15 %.

Le paradoxe de cette compétition, c'est que les sites de paris ne vont pas forcément gagner beaucoup d'argent à ce moment-là car il y a de gros investissements publicitaires, des gains plus importants aussi. Et une logistique lourde car vous avez une centaine de paris possibles sur une partie entre le premier buteur, le score à la mi-temps, la blessure d'un des joueurs, le nombre de cartons, etc...

En fait, pour les entreprises de paris en ligne, une compétition comme l'Euro est d'abord une période de recrutement de nouveaux adeptes plutôt qu'une période d'enrichissement... c'est un pari sur l'avenir.

Il y a de plus en plus de joueurs en ligne : avec aujourd'hui 4 millions et demi de joueurs en France. On le voit au travers des campagnes de publicité des leaders qui tiennent plus de la moitié du secteur : Winamax, BetClic et Unibet.

Et ce sont des hommes, de moins de 35 ans à 90 %, urbains. Ils ont une quinzaine d'années de moins que les joueurs traditionnels de la FDJ ou du PMU. Les dépenses moyennes par mois sont de l'ordre de 100 euros.

On s'est rué sur les paris sportifs en 2020

Les compétitions sportives boostent le nombre de joueurs mais pas autant qu'un bon confinement comme on l'a vu l'année dernière. Les sites ont quasiment doublé le nombre de joueurs : une grande partie des PMU et des établissements de la FDJ étaient fermés.

C'était aussi le seul lien avec la compétition puisque les stades étaient vides. Il y a eu quelques semaines où les matchs étaient arrêtés ce qui fait qu'en mars 2020, on ne pouvait jouer que sur des rencontres du championnat de football biélo-russe. Hormis cette exception, comme toutes les activités de loisirs étaient fermées, on a joué devant son ordinateur ou sur son téléphone.

À tel point qu'Emmanuel de Rohan Chabot, le président de l'association des joueurs en ligne et patron de ZEBet a quelques inquiétudes pour les mois à venir : "pour nous, c’est plus une période de menace parce qu’on va se retrouver en compétition avec les distractions habituelles (bars, cinémas…). Par ailleurs, il y a le danger d’une crise et d’un récession économique : en 2008, on avait vu le panier moyen de nos joueurs tomber de 20 ou 25 %".

Les acteurs du jeu en ligne sont souvent basés à l'étranger mais ils paient leurs impôts là où les joueurs gagnent. C'est un peu la taxe GAFA avant l'heure. Le salut des sites de paris en ligne français va donc dépendre du parcours de l'équipe de France puisqu'il y a 3 fois plus de paris si les bleus accèdent aux phases finales.

Le Plus : journée cruciale pour Orange après la panne de la semaine dernière.

Orange publie aujourd'hui les résultats de son enquête interne, après la panne des numéros d'urgence durant laquelle au moins cinq décès sont survenus, dont celui d'un enfant de 28 mois en Vendée.

La Note : 18/20 aux Mangas grâce au pass Culture généralisé

Enquête du Figaro ce matin : depuis la généralisation du pass qui offre 300 euros aux jeunes pour financer des activités culturelles, ce sont près de 700.000 livres, en large majorité des mangas, qui ont été réservés. C'est 84 % de l’usage du Pass.