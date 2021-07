Euro 2021 : 4 personnes arrêtées pour propos racistes envers des footballeurs anglais

Marcus Rashford et Jadon Sancho au moment de leur entrée en jeu ce dimanche lors de la finale de l'Euro 2021 contre l'Italie

Quatre personnes ont été arrêtées par la police britannique pour avoir tenu des propos racistes en ligne à l'encontre de certains joueurs de l'équipe d'Angleterre après leur défaite en finale de l'Euro 2021. D'autres personnes sont recherchées et seront retrouvées, ont prévenu les autorités.

Les joueurs Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont été les cibles de propos racistes sur Internet après avoir vu leur rêve d'Euro brisé par les Italiens, le 11 juillet dernier. L'unité de police du football britannique, travaillant aux côtés du ministère de l'Intérieur et du Conseil national des chefs de police (NPCC), a annoncé avoir ouvert une enquête visant à chercher les crimes haineux a rapporté The Guardian. Elle a également affirmé avoir fait la demande de données auprès de réseaux sociaux.

"Je tiens à préciser à quiconque envisage de faire quelque chose de similaire que vous ne pouvez pas simplement vous cacher derrière un écran d'ordinateur, en utilisant des pseudonymes pour dissimuler votre identité - soyez assuré que nous vous traquerons et que vous ferez face aux conséquences de vos actions répréhensibles", a déclaré le chef de la police du Cheshire qui a arrêté un homme de 42 ans ce mercredi.

La police du Grand Manchester a pour sa part arrêté un homme de 37 ans pour des soupçons de communications malveillantes. La police de West Mercia a quant à elle arrêté un homme de 50 ans pour incitation à la haine raciale.