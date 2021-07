Euro 2021 : Rashford, Sancho et Saka victimes d'insultes racistes après la finale

Après la défaite anglaise face à l'Italie en finale de l'Euro 2021 (1-1, 3-2 t.a.b.), des insultes racistes ont afflué sur les réseaux sociaux, visant trois joueurs en particuliers. Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, qui ont tous les trois raté leur penalty lors de la séance de tirs aux buts, ont ensuite subit les invectives d'internautes.

Des insultes qui ont suscité une vague d'indignation au Royaume-Uni et ont même fait réagir le Premier ministre, Boris Johnson. "Cette équipe d'Angleterre mérite d'être traitée en héros, et non être victime d'insultes racistes sur les réseaux sociaux. Les responsables de ces abus effroyables devraient avoir honte d'eux-mêmes", a estimé le locataire du 10 Downing Street dans un message partagé sur Twitter. La Fédération anglaise de football, elle, s'est dite "consternée" et "dégoûtée".

Une enquête a d'ores et déjà été ouverte par la police de Londres, notamment afin d'identifier les auteurs des messages racistes. En France, une enquête avait également dû être ouverte après la diffusion de message racistes à l'encontre de certains Bleus dont Kylian Mbappé après l'élimination des joueurs de Didier Deschamps en 8e de finale contre la Suisse.