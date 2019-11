publié le 27/11/2019 à 13:52

M6 a annoncé, ce mercredi 27 novembre, avoir acquis les droits de diffusion de l'Euro 2020 avec TF1. Présentateur sur la 6e chaîne, l'ancien footballeur David Ginola se dit "très heureux" de "retrouver le championnat d'Europe avec M6" ."C'est une fierté, une joie. On a déjà eu ce privilège en 2016 et on sait que ça s'est excellemment bien passé, ça a été une très belle aventure", ajoute-t-il au micro de RTL.

Une chose est sûre, pour l'ancien international tricolore, les Bleus auront un rôle majeur à jouer dans la compétition. "Je pense que l'équipe de France est favorite, bien évidemment", affirme-t-il. Les champions du monde en titre ne figurent pourtant pas dans le chapeau regroupant les meilleures nations pour le tirage au sort des groupes.

Une position défavorable qui pourrait donc pousser la France à devoir affronter les plus grandes équipes européennes dès les phases de poules. "Si on veut gagner ce championnat d'Europe je pense qu'il faut être capable d'éliminer les meilleurs, et donc si on peut éliminer les meilleurs d'entrée ça ne serait que mieux", relativise David Ginola.

Comme leurs aînés de 98, l'équipe de France réalisera-t-elle le doublé après sa victoire en Russie en 2018 ? Réponse l'été prochain (12 juin-12 juillet 2020) lors de ce championnat d’Europe qui s'annonce palpitant.