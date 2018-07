publié le 30/06/2016 à 19:34

Vainqueur de l'Irlande (2-1), l'équipe de France affrontera l'Islande dimanche 3 juillet en quarts de finale de "son" Euro. Logiquement, les Bleus devraient s'en sortir. Ils se rapprocheraient du but ultime : la victoire finale. Néanmoins, la tâche ne s'annonce pas aisée puisque la France va devoir faire face à un épouvantail en cas de qualification en demi-finale (Allemagne ou Italie). Alors, les Bleus peuvent-ils aller au bout ? Voici la question posée à Alba Ventura et Christian Menanteau.



"Bien sûr qu'ils peuvent aller au bout", affirme Alba Ventura. "Ils ont un gros potentiel, je trouve qu'ils sont bons techniquement, il y a un collectif important, on sent qu'ils arrivent à jouer ensemble. C'est une bonne équipe, jeune et sympathique, voilà ça peut faire la différence pour aller jusqu'au bout."

Christian Menanteau est un peu moins optimiste. "En tout cas, on peut espérer qu'ils se défoncent au maximum pour y parvenir, analyse-t-il. Ils vont probablement passer l'étape qui vient contre l'Islande, ensuite on va rentrer dans une autre division. Je pense qu'on jouera l'Allemagne, il y aura vingt deux joueurs sur le terrain, et la tradition veut qu'à la fin les onze gagnants soient Allemands", constate Christian Menanteau.