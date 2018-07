Euro 2016 : Eliaquim Mangala, le fan de Thierry Henry

publié le 30/05/2016 à 11:34

Né le 13 février 1991, à Paris, les premiers clubs de cœur d'Eliaquim Mangala étaient le PSG et le Barça avec, pour première idole, Thierry Henry : "Je rentre chez moi je parle de Thierry Henry". Son premier vrai souvenir de foot était à l'âge de 7 ans lors de la Coupe de Monde 1998 : "C'est vraiment à partir de ce moment-là que je suis rentré dedans, même si avant j'aimais déjà le foot". Ses premières émotions avec l'équipe de France : le doublé de Lilian Thuram et "bien sûr les buts de 'Zizou' lors de France-Brésil".



Ses joueurs les plus impressionnants aujourd'hui : "Messi et Ronaldo, leur capacité a mettre autant de buts sur plusieurs saisons, c'est assez impressionnant, ça donne envie de toujours faire mieux. Quand tu termines troisième du Ballon d'Or c'est comme si tu l'avais gagné parce que tu sais que les deux premières places sont déjà distribuées..."

Le meilleur ami d'Eliaquim Mangala, ou "celui avec qui il est le plus souvent" lors des rassemblements des Bleus, c'est Bacary Sagna. Le plus chambreur pour lui "C'est tonton Pat" (Patrice Evra). Le plus doué est Paul Pogba, il a un talent et "deviendra un très grand joueur très important pour la sélection, il a une capacité à se remettre en question".

Lorsqu'on demande au défenseur des Bleus de s'imaginer la finale le 10 juillet au Stade de France, pour lui, "c'est beaucoup d'émotions, de joie en même temps, tu repenses à ta saison, comment ça s'est passé, même du bout de la pointe du pied et que ça donne le but de la victoire, ou un but du dos ça sera magnifique". Passé par le Standard de Liège puis au FC Porto, il est aujourd'hui défenseur à Manchester City. Il fait partie de ces internationaux français qui n'ont jamais évolué dans un club de l'hexagone.



Le lundi 30 juin, retour sur les confessions d'Eliaquim Mangala, sélectionné par Didier Deschamps pour l'Euro 2016.