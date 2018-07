Euro 2016 : Christophe Jallet, l'anti bling-bling au mental de champion

publié le 27/05/2016 à 23:10

Du 23 mai au 5 juin, soit 5 jours avant le coup d'envoi de l'Euro 2016 avec le match France-Roumanie au Stade de France, RTL vous propose chaque jour du lundi au vendredi une immersion au plus près des Bleus. Chaque matin à 7h15, retrouvez une chronique intitulée Bleu passion, afin de mieux découvrir plusieurs joueurs de l'équipe de France à travers un questionnaire décalé et original. Et chaque soir, à 18h25, place à Bleu en herbe, dans les premiers pas des Bleus balle au pied. Après Raphaël Varane, Steve Mandanda, Anthony Martial et Yohan Cabaye, place vendredi 27 mai au défenseur latéral droit de l'Olympique Lyonnais, Christophe Jallet.





Christophe Jallet, c'est Cognac, des parents viticulteurs, l'amour de la terre et de la bonne chair, dès l'âge du biberon. Une passion qui perdure aujourd'hui, parmi d'autres, quand il ne joue pas au foot. L'après carrière, c'est d'ailleurs plutôt dans les vignes que sur un banc de touche qu'il l'envisage. Un retour en Charente, terre de ses premiers pas, de ses premiers souvenirs de ballon également... un but contre son camp de son père.

L'intelligence de jeu, c'est quand même très important dans le football Un de ses formateurs Partager la citation





À l'époque, le petit Christophe débute à l'Union Amicale de Cognac. C'est un défenseur fluet. Et c'est toujours le cas aujourd'hui à 32 ans. Son formateur se souvient d'une véritable crevette à l'âge de 12 ans. "Il était frêle mais il était très actif, il était partout, avait un mental à toutes épreuves. C'était quand même un très bon joueur mais son gabarit inquiétait". Peu de garanties physiques mais un état d'esprit déjà irréprochable et un mental de champion. "L'intelligence de jeu, c'est quand même très important dans le football".

Christophe Jallet, un joueur loin, très loin de l'image bling-bling du footballeur moderne. Quand on l'interroge sur les folies qu'il s'autorise, il répond "avoir la chance de ne pas comparer les prix quand je vais au supermarché". Un garçon "normal" en somme, toujours de bon conseil auprès de la jeune génération. Une autre raison de sa présence dans la liste des 23 de Didier Deschamps.