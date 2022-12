Coupe du monde 2022 : l'Allemagne éliminée malgré sa victoire face au Costa Rica

C'est une nouvelle cruelle désillusion pour l'équipe allemande. Après l'humiliation de 2018, et l'échec de 2020, l'Allemagne est à nouveau rapidement éliminée d'une compétition internationale. Malgré sa victoire ce jeudi soir face au Costa Rica (4-2), la Mannschaft a terminé troisième de son groupe devant son adversaire du soir.

Pour se qualifier, les coéquipiers de Jamal Musiala, l'un des seuls allemands au niveau lors de cette ultime rencontre, devaient compter sur une victoire de l'Espagne face au Japon dans l'autre rencontre du groupe. Malheureusement pour eux, l'équipe de Luis Enrique s'est inclinée face à une valeureuse équipe japonaise (1-2), qui grâce à cette victoire prend la première place et affrontera la Croatie en huitièmes de finale. L'Espagne affrontera le Maroc.

Une équipe allemande décevante

C'est néanmoins un mondial particulièrement décevant pour les hommes de Hans-Dieter Flick. Surpris et battus d'entrée par le Japon, ils ont ensuite été incapables de produire du jeu face à l'Espagne, mis à part un dernier quart d'heure animé, et ont une nouvelle fois montré leurs limites durant cette compétition. En manque d'idées offensives et de solidité défensive, Muller et consorts rentrent donc à la maison, frustrés et abattus.

On pensait la révolution en marche avec Flick aux commandes, mais la fédération allemande doit se dire que le mal est beaucoup plus profond. C'est un triste adieu pour des légendes telles que Muller ou Gündogan, dont c'était, sans doute, la dernière Coupe du monde.



