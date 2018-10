publié le 04/10/2018 à 13:30

Y aura-t-il des nouveaux visages ? Des retours ? Didier Deschamps dévoile jeudi à 14h00 sa liste pour affronter l'Islande en match amical et l'Allemagne en Ligue des Nations les 11 et 16 octobre, avec quelques incertitudes en défense et au milieu de terrain en raison de blessures. Chez les titulaires de la Coupe du Monde, la seule interrogation concerne Samuel Umtiti, à nouveau touché au genou gauche et certainement forfait pour ce rassemblement.



Plusieurs noms circulent pour le remplacer : Kurt Zouma (23 ans, 2 sélections, joueur d'Everton) qui figurait dans la liste des suppléants pour le Mondial, Aymeric Laporte (24 ans, Manchester City), déjà convoqué mais jamais utilisé en Bleu ou Clément Lenglet (23 ans, FC Barcelone), suppléant de Umtiti au Barça en son absence. Autre option, le défenseur des Espoirs Abdou Diallo (22 ans, Borussia Dortmund). Il pourrait d'ailleurs y avoir deux places à saisir puisque le Marseillais Adil Rami est également incertain élongation à la cuisse droite).

Sur le côté gauche de la défense, l'incertitude plane autour du latéral Benjamin Mendy, blessé à un pied depuis mi-septembre. Derrière le titulaire Lucas Hernandez, Deschamps n'a pas un choix très important à ce poste et pourrait appeler un petit nouveau, à moins qu'il ne reconvoque Lucas Digne, pourtant snobé pendant la Coupe du Monde.

Au milieu, le sélectionneur doit pallier la longue absence de Corentin Tolisso, indisponible plusieurs mois après sa rupture des ligaments croisés et sa déchirure du ménisque. Pas sûr que "DD" en profite pour se réconcilier avec Adrien Rabiot. C'est plutôt le nom du Lyonnais et international Espoirs Tanguy Ndombélé (21 ans) qui revient le plus, devant celui de son partenaire de club Houssem Aouar.