Équipe de France : Pogba est-il fragilisé ?

Entre la victoire des Bleus face à la Côte d'Ivoire (2-1) et la réception de l'Afrique du Sud, ce nouveau numéro bonus de "On refait le match" est consacré à la loi du milieu en équipe de France, et en particulier au cas Paul Pogba.

"La question est de savoir si c'est toujours le premier nom couché sur la feuille de match dans l'esprit de Didier Deschamps", expose Philippe Sanfourche. "Le fait est qu'on a changé de système, avec deux milieux récupérateurs (...) Le Pogba très intermittent dans l'engagement physique et dans la capacité à aider son partenaire : est-ce tenable sur le long terme ?"

"Paul Pogba est incontournable, estime pour sa part Éric Silvestro. Mais le présentateur des soirées foot sur RTL pointe aussi "ses saisons en club", "certains de ses matches en équipe de France", "l'émergence de Aurélien Tchouaméni" et "N'Golo Kanté, que l'on considère tous, en forme, comme indispensable". "Il n'y a que deux places et trois noms à coucher".