"De plus en plus de femmes apprécient et pratiquent le football", se réjouit Didier Quillot

publié le 19/07/2018 à 10:51

"Il y a de plus en plus de femmes qui pratiquent le football et je rappelle que la Fédération Française de Football organise la Coupe du Monde de football féminine en 2019, en France."



Didier Quillot a répondu aux questions de Jérôme Chapuis, ce jeudi 19 juillet sur RTL. Interrogé sur la présence des femmes dans les stades et devant leur poste de télévision pour la reprise de la Ligue 1, le directeur général exécutif de la Ligue de football professionnel (LFP) n'a pas hésité une seconde. Les supportrices étaient présentes pour soutenir les Bleus lors du Mondial, elles seront encore là pour la compétition française et pour encourager les joueuses de l'équipe de France féminine l'année prochaine.

"Il y a à l'évidence de plus en plus de femmes qui apprécient le football, et je les appelle toutes à rejoindre leurs maris et enfants afin d'aller tous ensemble au stade, fin août, à la reprise de notre championnat". Le football, une affaire de famille pour Didier Quillot.