Équipe de France : le chiffre qui illustre la force de caractère des Bleus

L'élimination en 8es de finale de l'Euro face à la Suisse fin juin n'est pas oubliée, mais la blessure cicatrise. L'équipe de France s'est imposée en finale de la récente Ligue des Nations de l'UEFA en dominant l'Espagne (2-1), dimanche 10 octobre à Milan. Et comme en demie trois jours plus tôt, les Bleus ont d'abord été menés au score avant de renverser la table.

C'est devenu sa marque de fabrique : sous pression cette équipe ne flanche pas. Pour la septième fois lors de leurs huit derniers matches, les hommes de Didier Deschamps ont encaissé le premier but. Et une fois encore, ils ont réagi. Certes, il y a eu cette élimination contre les Suisses (3-3, 5 tirs au but à 4) et quatre autres matches nuls dans la séquence. Mais ces Bleus ont du caractère, et par deux fois ils viennent de frapper fort.

Avec Karim Benzema et Kylian Mbappé, tous les deux buteurs en demie comme en finale, l'équipe de France dispose d'une armada offensive qui compense certaines carences dans le jeu. Comme en 2018, même sans dominer, les Bleus piquent, font mal. Des vertus retrouvées qui comblent Didier Deschamps.

La meilleure vitamine c'est de gagner Didier Deschamps

"Les joueurs ont prouvé qu'ils sont toujours au haut niveau, a souligné le sélectionneur. On peut avoir des matches qu'on ne maîtrise pas de A à Z, ok. Maintenant, la meilleure vitamine c'est de gagner, et quand il y a un titre au bout, tant mieux". Si l'échec de l'Euro ne sera pas effacé, la confiance, elle, habite à nouveau son groupe. À 13 mois de la Coupe du monde au Qatar, la France retrouve un statut de sérieux postulant à sa succession.