Équipe de France : "Le changement de hiérarchie n'a pas été facile à gérer", confie Giroud sur RTL

Absent de la liste de Didier Deschamps au mois de juin, Olivier Giroud est bien présent pour ce dernier rassemblement de l'équipe de France avant la Coupe du monde (du 20 novembre au 18 décembre). Avec le retour de Karim Benzema à l'occasion du dernier Euro, la hiérarchie à la pointe de l'attaque tricolore a été bousculée. Une évolution de statut qui a atteint le champion du monde 2018.

"La hiérarchie, ayant changé quelques semaines avant la compétition, n'a pas été facile à gérer. Ce n'était pas évident, mais je gardais toujours cet état d'esprit de joueur d'équipe, derrière la sélection et je veux toujours le bien de l'équipe", confie le joueur de 35 ans aux 112 capes (48 buts).

Un an et demi après cet épisode, Olivier Giroud espère être du voyage au Qatar en fin d'année pour le Mondial 2022. "Les choses évoluent et j'ai toujours dit que j'étais disponible à l'équipe de France, quel que soit mon rôle. Il faut continuer à casser la baraque avec Milan et puis on verra", assure l'attaquant de 35 ans. Avec le club milanais, l'avant-centre français a déjà inscrit 5 buts depuis le début de la saison.

Retrouvez cet entretien en intégralité vendredi 23 septembre dans RTL Foot (20h-22h).

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info