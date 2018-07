Coupe du Monde 2018 : Hugo Lloris ou la force de ne rien laisser passer

publié le 14/07/2018 à 14:22

Les deux signes qui composent la personnalité d’Hugo Lloris, Capricorne ascendant Gémeaux (né le 26 décembre 1986) sont diamétralement opposés. Le Capricorne est fermé, froid, distant (c’est la tradition qui le dit, mais si vous avez un Capricorne dans votre entourage, vous êtes au courant) alors que le Gémeaux est ouvert à tout, à tous et qu’il a de l’humour à revendre, ce dont ne manque pas non plus le Capricorne.



Le goal de l'Équipe de France, Hugo Lloris, c’est un humour à froid, so british, alors que celui des Gémeaux est fait de bonnes blagues, parfois parmi les plus salaces. Le Gémeaux aime avoir un public qui l’écoute, qui rit avec lui de ses bons mots parfois pas très gentils. Le Capricorne, lui, fait ses traits d’humour tout seul dans son coin et tant pis si on ne l’écoute pas. D’ailleurs, au fond de lui-même il s’en fiche un peu, il n’a besoin de personne, il est seul.

RTL vous recommande Coupe du Monde 2018 : résultats, calendrier et infos pratiques

Et c’est ce qu’il a choisi : dès son enfance, le Capricorne se sent seul, a du goût pour la solitude et se sent également responsable de tout et de tous. Hugo Lloris n’est-il pas le Capitaine de l’équipe de France ? En outre, sur un terrain de foot, dans sa cage, le capitaine des Bleus est seul contre le monde entier et ne doit rien laisser passer, ni sur son visage, ni dans ses buts. Il est donc Capricorne jusqu’au bout des ongles.

Mais Hugo est un personnage pétri de contradictions et c’est évidemment ce qui fait toute la richesse de sa personnalité, moins simple qu’on pourrait le croire. Le Gémeau, son ascendant, a la réputation d’être un gai luron, d’aimer faire la fête et d’être curieux de tout, mais il y a plusieurs facettes en lui, des personnalités parfois très différentes en fonction de ceux qui l’entourent.

L'homme idéal pour défendre les buts

Ce sont des traits de caractère qu’on peut retrouver chez Hugo Lloris, mais à cause de sa naissance Capricorne, il faut creuser et creuser encore et ne pas s’arrêter à des apparences parfois glaçantes. Si vous allez au-delà des défenses que tout Capricorne érige autour de lui, vous découvrez généralement un être tendre et généreux, et qui peut avoir de l’empathie.



Chez Hugo, c’est le Gémeaux qui apparaît dans toute sa splendeur, avec cette petite étincelle moqueuse dans les yeux qui est l’apanage des membres de ce signe, que l’on soit né Gémeaux ou qu’on en ait l’ascendant.





En fonction de son thème, Hugo Lloris apparaît comme l’homme idéal pour défendre les buts de cette belle équipe de France : un Capricorne ! Fermé, il l’est, mais il sait aussi fermer toutes les possibles fenêtres par où le ballon rond pourrait passer et le Capricorne est parfaitement à sa place pour cela.

Un Lloris impérial dimanche 15 juillet

Cependant, il faut aussi avoir l’œil, anticiper par où l’ennemi peut passer, calculer les angles - des qualités de Gémeaux. Quand on connaît bien ce signe, on sait qu’il a toujours un œil et une oreille qui traînent et qu’il voit tout, entend tout. Des qualités indispensables, n’est-ce pas, pour un gardien de but ?



Dimanche 15 juillet pour la grande finale de la Coupe du Monde, Hugo Lloris vivra sûrement le jour le plus important de sa carrière de footballeur. Son thème dit de lui qu'il sera impérial : il a de trop bons aspects pour laisser passer le moindre ballon, sauf s’il y a tirs au but. Et encore.