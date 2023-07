Equipe de France : "L'Euro est un objectif important pour moi", clame Adrien Rabiot

Adrien Rabiot, fait le choix de la continuité. Titulaire indiscutable dans l'entrejeu turinois, l'ancien milieu de terrain du PSG prolonge son aventure en Italie : "C'est un club où je me sens bien, où je travaille bien, avec des méthodes qui me conviennent, qui me plaisent. Je connais les gens et mes coéquipiers (...) Je suis là pour continuer à faire grandir la Juve", explique l'international français (37 sélections).

Une prolongation avec un objectif clair et identifié pour Adrien Rabiot. Le joueur de 28 ans est l'un des hommes de base de Didier Deschamps au milieu de terrain. Auteur d'une Coupe du monde réussie, le Turinois vise désormais le championnat d'Europe l'été prochain.

"L'Euro est un objectif important pour moi. C'était un élément important dans ma réflexion de prolonger ici (...) Partir maintenant, à un an de l'Euro, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer", confie Adrien Rabiot, avant de conclure : "Dans ma tête, rester à la Juventus ne veut pas dire que ma place est assurée en équipe de France. Je n'ai jamais réfléchi comme ça. Je suis là pour travailler et continuer à progresser. Tant que mes performances seront bonnes en club, l'équipe de France sera ouverte."



