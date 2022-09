À deux mois du début de la Coupe du monde au Qatar, les Français semblent divisés sur l'événement. Plus d'un Français sur deux (52%) se dit mécontent de voir le Mondial se dérouler dans le pays, selon un sondage BVA pour Orange et RTL et 55% des Français estiment que les joueurs devraient refuser de participer à la compétition. Invité de RTL ce vendredi 23 septembre, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, rappelle "que la décision a été prise il y a 10 ans".

"Je me souviens qu'il y a 10 ans, les premières réactions c'était : 'est-ce que les footballeurs vont pouvoir faire des bons matches dans des stades où il fait très chaud même s'ils sont climatisés'. Aujourd'hui, ce n'est plus la question qu'on se pose, c'est : 'est-ce qu'il est raisonnable de climatiser des stades dans la période actuelle", explique le porte-parole du gouvernement.

Selon lui, "ça veut dire que les mentalités ont bougé et tant mieux. Maintenant, ce qui a été décidé il y a 10 ans, par une centaine de pays dans le monde, c'est compliqué, à quelques semaines du début, de dire qu'il ne faut pas le faire. Ma conviction, c'est que si on devait prendre une telle décision aujourd'hui, on ne donnerait pas la Coupe du monde au Qatar".

