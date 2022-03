Équipe de France : 3 infos à savoir sur l'équipe de Côte d'Ivoire

Plus de quatre mois après leur dernier match, un succès 2-0 face à la Finlande, les Bleus sont de retour ce vendredi 25 mars, pour un match amical face à la Côte d'Ivoire à Marseille (coup d'envoi 21h15). Une rencontre qui permettra aux Bleus de se rôder avant la Ligue des Nations qui débutera en juin.

Les Bleus n'ont affronté la Côte d'Ivoire qu'à deux reprises par le passé, en 2005 et 2016 et ils n'ont jamais perdu (victoire 3-0 et match nul 0-0). Sur le papier grandissimes favoris, les champions du monde doivent tout de même faire attention à cette équipe multigénérationnelle.

"Cette équipe est remplie de talents. Ils auront à cœur de briller en France. C’est une belle exposition pour eux. Je m’attends à un match difficile", a déclaré le capitaine des Bleus, Hugo Lloris ce jeudi en conférence de presse.

1. Un sélectionneur français

La France est "une équipe redoutable", quand "elle est face au jeu et prend de la vitesse, le talent fait la différence. C'est peut-être ce qui se fait de mieux au monde dans les aspects offensifs, donc il faudra être prudent", a de son côté relevé le sélectionneur français de la Côte d'Ivoire, Patrice Beaumelle. Entraîneur adjoint des Éléphants en 2014-2015, le Français est passé par plusieurs équipes africaines comme la Zambie ou le Maroc. Il a également été l'entraîneur adjoint du LOSC en 2015.

C'est en mars 2020, qu'il a été nommé sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Depuis, après une CAN ratée ne permettant pas de qualifier le pays pour les barrages de la Coupe du monde 2022, Patrice Beaumelle est sur la sellette. Son sort dépendra du futur président de la Fédération ivoirienne de football.

2. Un effectif homogène

Pour les deux rencontres à venir, contre la France puis l'Angleterre mardi, Patrice Beaumelle dispose d'un groupe "au complet" de 25 joueurs. Parmi eux, quelques atouts se trouvent en défense avec l'ancien parisien Serge Aurier (Villareal) ou Éric Bailly (Manchester United). Au milieu de terrain, attention à Ibrahim Sangaré (PSV Eindhoven), à Nicolas Pépé (Arsenal) pour l'attaque, ou encore Maxwell Cornet (Burnley).

3. Palmarès timide à l'international

En compétitions officielles, les récents parcours de la Côte d'Ivoire sont frileux. Auteurs de bons résultats en phase de poules, en restant invaincus, les Éléphants sont tombés dès les huitièmes de finale de la dernière CAN en janvier 2022, face à l'Égypte aux tirs au but. Leur dernier trophée dans cette compétition organisée tous les deux ans, remonte à 2015 et ils n'ont pas dépassé les quarts de finale depuis.

Pour les Éléphants, non qualifiés pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, affronter les champions du monde français, "c'est un peu notre Coupe du monde à nous", a déclaré jeudi le défenseur ivoirien Serge Aurier, capitaine de la sélection ivoirienne.