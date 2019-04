publié le 17/04/2019 à 20:00

Tottenham ou Manchester City pour l'Ajax ? Liverpool ou Porto pour le Barça ? Les affiches des demi-finales de la Ligue des champions 2018-2019, pré-établies lors du tirage au sort des quarts, seront connues mercredi 17 avril, au plus tôt sur les coups de 22h55 s'il n'y a pas de prolongation dans l'une ou l'autre des deux dernières rencontres au programme.



Entre Manchester City et Tottenham, le suspense est entier. Vainqueurs 1-0 sur leur pelouse à l'aller, les Spurs de Hugo Lloris et Moussa Sissoko vont-ils résister à l'armada de Pep Guardiola au retour ? Sur le papier, ces derniers sont en ballottage défavorable avec 38% de chances de qualification. Mais le leader du championnat d'Angleterre peut nbien sûr faire parler sa puissance offensive.

De son côté, le finaliste sortant Liverpool s'avance au stade du Dragon de Porto avec 83% de chances théoriques de jouer une nouvelle demie (aller les 30 avril et 1er mai, retour les 7 et 8 mai) après son succès 2-0 à domicile. Après le match magistral de Mohamed Salah face à Chelsea, les Reds semblent aujourd'hui imprenables. Mais en football...

Ligue des champions : résultats et programme

Tous les matches à 21h.



Quarts de finale aller :



Mardi 9 avril :

Liverpool - FC Porto : 2-0

Tottenham - Manchester City : 1-0



Mercredi 10 avril :

Ajax Amsterdam - Juventus Turin : 1-1

Manchester United - FC Barcelone : 0-1



Quarts de finale retour :



Mardi 16 avril :

Juventus Turin - Ajax Amsterdam : 1-2

FC Barcelone - Manchester United : 3-0



Mercredi 17 avril :

FC Porto - Liverpool

Manchester City - Tottenham