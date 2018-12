publié le 10/12/2018 à 11:33

L'hypothèse d'un retour du géant au catogan en Europe cet hiver s'éloigne un peu plus. Annoncé proche du Real Madrid fin octobre alors que le club espagnol traversait une rare période de disette offensive, Zlatan Ibrahimovic semblait sur la voie d'un retour au Milan AC, son club de 2010 à 2012, ces dernières semaines. Mais le directeur sportif du club italien a mis fin au feuilleton, dimanche 9 décembre sur Sky Italia.



"Il ne reviendra pas à Milan, a assuré le Brésilien Leonardo, de retour en Lombardie depuis le 25 juillet 2018. Il a donné sa parole au Los Angeles Galaxy pour prolonger. Nous avons pensé à son retour, et lui aussi y a pensé, mais il respectera la parole donnée et restera en MLS". Passé par Manchester United (2016-2018) après ses quatre saisons au PSG, le Suédois de 37 ans joue aux États-Unis depuis mars 2018.

Zlatan Ibrahimovic a disputé 26 rencontres en MLS pour un bilan de 22 buts et 10 passes décisives. Le Los Angeles Galaxy est le neuvième club de sa carrière. Il a aussi porté les couleurs de Malmö, de l'Ajax Amsterdam, de la Juventus Turin, de l'Inter Milan et du FC Barcelone. Avec la Suède, il compte 116 sélections (62 buts) entre 2001 et 2016.