publié le 02/12/2018 à 16:05

Avec le retour des Florian Thauvin, Dimitri Payet, Morgan Sanson, l'OM va-t-il se relancer ? Humilié en coupe d'Europe sur la pelouse de l'Eintracht Francfort (4-0) avec notamment un but gag du Brésilien Luiz Gustavo, Marseille pourra de nouveau compter sur ses leaders pour relever la tête.



À Amiens, lors du dernier match de Ligue 1 des Olympiens, Thauvin avait sorti l'OM d'un mauvais pas en égalisant avant de marquer encore deux fois. Cette victoire (3-1) venait confirmer le mieux (sur le plan comptable) entrevu face à Dijon deux semaines plus tôt (2-0 au Vélodrome grâce à Adil Rami et Lucas Ocampos).

Le Stade de Reims, lui, alterne victoire et défaite depuis cinq matches, après deux mois très compliqués. Le dernier a été remporté (2-1) face à la lanterne rouge, Guingamp.