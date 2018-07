Marseille-Guingamp : l'OM assure l'essentiel

publié le 26/11/2017 à 16:15

Accroché à Bordeaux (1-1) lors de la 13e journée, l'OM repart de l'avant et conforte la 4e place, avec cinq longueurs d'avance sur Nantes et un point de retard sur Monaco, battu par le PSG en soirée (1-2), et Lyon. En championnat, les joueurs de Rudi Garcia sont invaincus depuis neuf matches (six succès, trois nuls).





Dans une rencontre globalement maîtrisée par l'OM, Florian Thauvin a fait la différence sur un exploit personnel à la demi-heure de jeu (31e). Servi par Dimitri Payet, il a effacé dans la surface deux défenseurs: Christophe Kerbrat et Franck Tabanou, avant de placer une frappe dans le petit filet pour inscrire son sixième but en Ligue 1.

Plus à l'aise devant son public depuis le nul face au PSG (2-2), les Marseillais maîtrisaient leur jeu autour d'un milieu de terrain chamboulé. L'entraîneur marseillais avait non seulement associé le meneur de jeu Dimitri Payet et Morgan Sanson, en pleine forme, mais aussi titularisé Maxime Lopez aux dépens du récupérateur Zambo Anguissa.

Mitroglou encore décevant

Rudi Garcia avait donc ressorti des tiroirs le 4-3-3 du début de saison, avec le Brésilien Luiz Gustavo comme seul récupérateur. Ainsi positionné, l'OM étouffait totalement les Bretons durant la première période, mais manquait de tranchant dans les trente derniers mètres. Thauvin est alors "venu à la rescousse" de Kostas Mitroglou. L'international grec gâchait trois belles occasions en plaçant deux reprises de la tête à côté (2e, 20e) et en écrasant une demi volée (16e). Quant à sa tête piquée sur un coup franc de Payet, elle était repoussée par Johnsson (35e).



Si Marseille avait une possession du ballon sans partage, il peinait à porter le coup fatal sur la tête des Guingampais. Ainsi, bien servi par Thauvin, Sanson manquait la balle de break (61e), avant que le buteur marseillais n'effleure la lucarne sur une frappe enveloppée (77e).

Timides et repliés autour d'un schéma très prudent (4-1-4-1), les joueurs d'Antoine Kombouaré ne faisaient que défendre, ne prenant pas le moindre risque jusqu'à l'entrée en jeu de Nicolas Bénézet (53e) et Marcus Thuram (68e), auteur d'une belle tête (75e). Trop peu pour contrarier Steve Mandanda.



Dernier de la classe à l'extérieur (six défaites en sept sorties), Guingamp reste bloqué à la 15e place, son pire classement depuis l'arrivée d'Antoine Kombouaré. L'En Avant, qui n'a plus goûté au succès depuis le 14 octobre contre Rennes (1-0), ne compte qu'un point d'avance sur un trio Angers-Strasbourg-Nice.