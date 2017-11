publié le 24/11/2017 à 11:11

C'est assurément l'un des buts de l'année. À l'occasion de la 5e et avant-dernière journée de la Ligue Europa, jeudi 23 novembre, l'OGC Nice s'est imposé à domicile face aux belges de Zulte Waregem (3-1). Cette victoire permet aux Aiglons, deuxièmes de leur groupe K avec 9 points, d'assurer leur qualification pour les seizièmes de finale de la compétition. Mais le plus beau geste de la rencontre n'aura pas été l'oeuvre d'un Niçois.



À la 80e minute, l'OGC Nice menant 2-0 grâce à un doublé de Mario Balotelli en première période (5e, 31e), un coup franc est accordé aux 35 mètres à Zulte Waregem. Le défenseur danois Brian Hamalainen, plein axe, se charge de le frapper. D'un tir particulièrement puissant, le ballon survole le mur et finit en pleine lucarne, laissant pantois le gardien niçois Walter Benitez.

[¿¿ VIDEO BUT] ¿ Ligue Europa

¿ Le coup-franc sensationnel signé Hamalainen !

¿¿ Aux 30-35 mètres, en pleine lucarne !

¿ C'est sublime https://t.co/SE9pKtPsZS #OGCNZWA — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 23 novembre 2017

Ce but a sans doute donné quelques sueurs froides aux supporters niçois, déçus des mauvais résultats en championnat depuis le début de saison. Mais au final, le jeune Adrien Tameze a rassuré tout le monde d'une superbe frappe en lucarne (86e).



Pour le Gym, cette qualification est un véritable exploit. La dernière performance de cet ordre sur la scène européenne remonte à la saison 1973-1974 en Coupe de l'UEFA (huitièmes de finale contre Cologne), et, plus près de nous, à la saison 1997-1998 en Coupe des Coupes (huitièmes de finale contre le Slavia Prague).

[¿ RESUME VIDEO] ¿ Ligue Europa

¿ Nice valide son ticket pour les 16èmes de finale !

¿ Victoire 3-1 contre Zulte Waregem

¿ Un doublé de Balotelli

¿ Un coup franc exceptionnel https://t.co/WNXt74mLvP #OGCNZWA — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 23 novembre 2017