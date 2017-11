publié le 23/11/2017 à 07:39

L'Atlético de Madrid délivré par son attaque française. Antoine Griezmann, par un but splendide, et Kevin Gameiro ont permis au club entraîné par Diego Simeone de s'imposer à domicile contre l'AS Rome (2-0), mercredi 22 novembre, dans le cadre de la 5e journée du groupe C de la Ligue des champions.



En quête d'une victoire pour assurer ses espoirs de qualification pour les huitièmes de finale, l'Atlético de Madrid ne cessait de buter sur le gardien romain. Il aura finalement fallu attendre, à la 69e minute, que le jeune attaquant argentin Angel Correa s'arrache sur la gauche de la surface adverse, afin de centrer in extremis au second poteau où se trouvait Antoine Griezmann. Démarqué à la ligne des six mètres, l'international tricolore a déclenché un retourné de toute beauté pour propulser du pied gauche le ballon au fond des filets.

¿¿¿ UEFA Champions League : Antoine Griezmann délivre l'Atlético d'un superbe ciseau !!! ¿¿¿#ATMASR pic.twitter.com/rszR1zQujr — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 22 novembre 2017

Il s'est ensuite illustré dans les dernières minutes, en mettant son compatriote Kevin Gameiro sur orbite pour doubler la mise et tuer le match (85e). Grâce à ce succès, l'Atlético de Madrid compte désormais six points et revient à deux longueurs de la deuxième place occupée par la Roma.



Lors de la dernière journée prévue le 5 décembre, les Madrilènes devront s'imposer sur la pelouse de Chelsea, leader déjà qualifié, et espérer un faux pas de la Roma contre les azéris de Qarabag pour se qualifier.

¿¿¿ UEFA Champions League : Kevin Gameiro prend la profondeur et dribble le gardien de la Roma ! ¿ ¿¿#ATMASR pic.twitter.com/X8fPlLr9qO — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 22 novembre 2017