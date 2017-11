publié le 23/11/2017 à 21:29

Une cinquième soirée d'Europa League en demi-teinte pour les deux clubs français. Et encore, ça aurait pu être pire. Le club niçois décroche son ticket pour les seizièmes de finale, ce jeudi 23 novembre grâce à sa victoire 3-1 sur l'équipe belge de Zulte-Waregem, sans trembler et sans surprise.



L'Italien Mario Balotelli signe un doublé lors de cette rencontre dont un but sur penalty. Score complété par Adrien Tameze, qui marque son premier but sous les couleurs des Aiglons, à la 86e minute. Le superbe coup franc du Finlandais Kasper Hämäläinen pour les Belges n'y a rien fait. Les Azuréens verront le printemps européen.

Les Niçois, deuxièmes de leur groupe K derrière la Lazio Rome qui a fait nul contre Vitesse Arnhem (1-1), ne peuvent plus être rejoints lors de la dernière journée, qui les verra affronter Vitesse le 7 décembre.

Marseille a failli passer... à la trappe

Les joueurs de l'Olympique de Marseille ont évité de peu une soirée cauchemar et une crise sportive à Konyaspor, grâce au but de dernière minute de Moke contre son camp. Auparavant, une faute de Jordan Amavi avait valu un penalty généreux pour les Turcs. Skubic ne se faisait pas prier et allumait Mandanda d'une frappe puissante.



Amavi exclu sévèrement à la suite de sa faute, Rudi Garcia tenta le tout pour le tout afin de ne pas se retrouver 3e du groupe et ne plus avoir son destin entre ses mains lors du dernier match face à Salzbourg dans deux semaines.



Et après une ouverture de Rami, le gardien adverse se déchirait devant Clinton Njie qui redressa la course du ballon. Le centre sans danger se transforma en miracle. Moke, le défenseur adverse, détournait le cuir sans que l'on comprenne pourquoi, pour le voir aller dans les buts de Konyaspor. L'OM était sauvé, reste deuxième du groupe et peut espérer filer en seizièmes de finale.

