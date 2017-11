VIDÉO - Monaco-Leipzig : les buts de Jemerson, Werner, Falcao et Naby Keita

publié le 21/11/2017 à 23:13

Et dire qu'il venait de connaître sa première titularisation avec le Brésil... Le défenseur central Jemerson a vécu un enfer mardi 21 novembre contre Leipzig (4-1), entraînant dans sa chute son équipe de Monaco, éliminée de la Ligue des champions. En moins de dix minutes, Monaco, demi-finaliste la saison dernière, a déjà dit adieu à l'Europe.



Le club de la Principauté s'est en effet retrouvé mené 0-2 dès la 9e minute, sur un but contre son camp de Jemerson, passé totalement à côté de son match (6'), et un autre de Timo Werner (9'). En grande forme, l'Allemand a doublé la mise à la 31e minute sur penalty.

Radamel Falcao est parvenu à réduire la mise à la 43e minute (1-3), mais le Guinéen Naby Keita s'est joué de Kamil Glik et Fabinho pour redonner trois buts d'avance au RB Leipzig juste après (45'). Un score qui restera inchangé jusqu'au terme de ce match, synonyme de naufrage pour l'ASM.

