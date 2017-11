publié le 26/11/2017 à 14:15

Tous deux assurés d'une place en 16es de finale de la Ligue Europa depuis jeudi 23 novembre, Nice et Lyon n'évoluent pas dans les mêmes sphères en championnat. Fort d'une série en cours de sept matches sans défaite (quatre victoires, trois nuls) en Ligue 1, onze toutes compétitions confondues dont les six dernières sans prendre de but, l'OL pointe à la 3e place alors que le Gym n'est que 16e.



Les Aiglons ont toutefois redressé la barre lors de leurs trois dernières rencontres après un mois d’octobre cauchemardesque. Buteur à Dijon il y a deux semaines, auteur d'un doublé face à Zulte Waregem, l'Italien Mario Balotelli est en forme. Nabil Fekir l'était encore cette semaine face à l'Apolon Limasol mais, malade, est contraint de renoncer à cette affiche. Sans lui, Lyon a calé lors de son dernier match, contre Montpellier (0-0).